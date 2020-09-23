صبراتة تستضيف بطولة السجل المدني الزاوية لكرة القدم

انطلقت بملعب الآثار الخماسي بمدينة صبراتة بطولة إصدار السجل المدني الزاوية لكرة القدم الخماسية في نسختها الثانية.

وتشارك في البطولة 4 فرق هي: فريق مكتب إصدار السجل المدني الزاوية وفريق إدارة الشؤون المحلية بمصلحة الأحوال المدنية وفريق قسم الشؤون المحلية صبراتة وفريق المكتب الخدمي للسجل.

اللعب بالدوري أقيم بنظام المجموعة الواحدة حيث انطلق بتفوق فريق المكتب الخدمي على مكتب إصدار الزاوية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويستضيف نادي الوفاق صبراتة منافسات هذا الدوري والهدف منها ربط أواصر الأخوة بين أبناء الوطن في ظل هذه الظروف القاهرة التي تعيشها البلاد.

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