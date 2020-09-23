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صبراتة تستضيف بطولة السجل المدني الزاوية لكرة القدم

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت بملعب الآثار الخماسي بمدينة صبراتة بطولة إصدار السجل المدني الزاوية لكرة القدم الخماسية في نسختها الثانية.

وتشارك في البطولة 4 فرق هي: فريق مكتب إصدار السجل المدني الزاوية وفريق إدارة الشؤون المحلية بمصلحة الأحوال المدنية وفريق قسم الشؤون المحلية صبراتة وفريق المكتب الخدمي للسجل.

اللعب بالدوري أقيم بنظام المجموعة الواحدة حيث انطلق بتفوق فريق المكتب الخدمي على مكتب إصدار الزاوية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويستضيف نادي الوفاق صبراتة منافسات هذا الدوري والهدف منها ربط أواصر الأخوة بين أبناء الوطن في ظل هذه الظروف القاهرة التي تعيشها البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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