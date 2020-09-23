أتلتيكو مدريد يعلن إصابة لاعبه خيمنيز بكورونا

تعرض مدافع أتلتيكو مدريد خوسيه ماريا خيمينيز للإصابة بفيروس كورونا بحسب ما أعلن النادي الإسباني في بيانه بعد إجراء الكشوفات الطبية التمهيدية قبيل بداية المشوار في منافسات الليغا الموسم الجديد.

وسيخضع مدافع أتليتكو مدريد لإجراءات العزل في منزله حتى يتعافى من المرض بحسب البروتوكول المطبق بين رابطة الدوري الإسباني والحكومة.

ولايزال فيروس كورونا يتوغل بصورة كبيرة في غالبية دول العالم ويضرب كرة القدم على وجه الخصوص مع عودة التدريبات والبطولات في الأشهر الأخيرة، حيث أعلن نادي مانشستر سيتي عن إصابة لاعبه الألماني إلكاي غوندوغان قبل أيام ولم يشارك رفقة الفريق في مباراته الأولى أمام وولفرهامبتون.

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