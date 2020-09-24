بحضور الجمهور.. بودابست تحتضن “السوبر الأوروبي”

تقرير 218

من المقرر أن يكون افتتاح الموسم الأوروبي من العاصمة المجرية بودابست، من خلال قمة تجمع “بايرن ميونيخ وإشبيلة” برسم السوبر الأوروبي؛ في مواجهة ستشهد حضور الجمهور في ملعب بوشكاش أرينا .

وسيكون للمواجهة طابع خاص نظرًا لأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سمح بحضور قرابة عشرين إلى ثلاثين ألف متفرج وهو الأمر الصعب الذي لم يقرره أحد في الدوريات الأوروبية سوى الدوري الفرنسي.

ويطمح الفريق البافاري المرشح الأوفر لحصد لقب أوروبي جديد يكرس سيطرة الموسم الماضي في سعيه للتتويج بالسداسية التاريخية بقيادة مدربه هانس فليك لتأكيد البداية المدوية بعد اكتساحه شالكه في افتتاح مباريات “البوندسليغا” بثمانية أهداف دون مقابل.

ويدرك عملاق ألمانيا جيدًا أن إشبيلية بطل “اليوروباليغ” الموسم الماضي لن يكون بالصيد السهل نظرًا كونه واحدًا من الفرق التي تمتلك خبرة أوروبية وسبق له التتويج بالسوبر في عديد المناسبات .

أما الفريق الأندلسي فسيكون، بقيادة المدرب جولين لوبيتيغي، جاهزًا لمفاجأة بطل أبطال أوروبا رغم القوة الضاربة هجوميًا التي يمتلكها “البايرن” والذي لم يخسر منذ 31 مباراة متتالية وتحديدًا منذ السابع من ديسمبر الماضي.

أمّا الفريق الأندلسي فلم يخسر منذ التاسع من مارس الماضي، وأنهى مسيرة الموسم الماضي بحصد الدوري الأوروبي على حساب “إنتر ميلان” .

وأكد “اليويفا” أن الجمهور الحاضر للسوبر الأوروبي يتعين عليه تقديم تذكرة ونتيجة فحص كوفيد 19 قبل ثلاثة أيام من خوض المباراة ويمكن لهم البقاء في المجر خلال 72 ساعة وهو ما سيجعل للمباراة بريقًا خاصًا داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

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