الأهلي بنغازي ضم الثلبة استعداد للإفريقية

أعلن نادي الأهلي بنغازي تعاقده مع المدافع حامد الثلبة قادما إليه من النصر في صفقة انتقال حر.

ويأتي هذا التعاقد بعد انتهاء عقد اللاعب مع الفريق النصراوي ضمن خطة مجلس إدارة أحمر بنغازي لتدعيم صفوفه استعدادا للمشاركة بدوري أبطال إفريقيا الموسم القادم.

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