صفقة تبادلية جديدة بين يوفينتوس وبرشلونة

لا يريد كل من برشلونة الإسباني ويوفينتوس الإيطالي إنهاء الميركاتو الحالي دون عقد أحد الصفقات المدروسة مؤخرا والتي تندرج ضمن صفقات عقدت مؤخرا بين الناديين والتي كاد بموجبها أن ينتقل الأورغواياني لويس سواريز إلى النادي الإيطالي لولا تعرقل الصفقة في اللحظات الأخيرة بعد نجاح الصفقة التبادلية التي انتقل بموجبها البرازيلي “آرثر ميلو” إلى السيدة العجوز و”ميراليم بيانيتش” إلى البارسا.

وأكدت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية نية الناديين إجراء صفقة تبادلية أخرى تقضي برحيل “عثمان ديمبلي” إلى اليوفي، مقابل ارتداء “دوغلاس كوستا” لألوان البارشا في حال فشل الناديين بيع هذين اللاعبين قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية, فإن غض النظر كل من “وولفرهامبتون” و”مانشستر يونايتد” الإنجليزيين عن التعاقد مع “كوستا” بحكم أنهما الناديين المهتمين بخدمات اللاعب, وإن لم يتقدم أي نادٍ بعرض يلبي طموحات “يوفينتوس” للاستغناء عن “كوستا” بالسعر المبدئي المقدر بـ30 مليون يورو, فإن الناديين سيشرعان فعليا في إجراءات مبادلة اللاعبين قبل إغلاق أبواب سوق الانتقالات في الخامس من أكتوبر القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار