رسمياً.. نادي النصر يؤكد مشاركته في أبطال أفريقيا

راسل الاتحاد الليبي لكرة القدم نادي النصر وأكد ترشيحه له لتمثيل ليبيا في دوري أبطال أفريقيا باعتباره بطل آخر نسخة من الدوري الممتاز.

وأعطى اتحاد الكرة مهلة لنادي النصر حتى مساء اليوم لتأكيد موافقتهم على المشاركة في أبطال أفريقيا.

ومن جهتها أعلنت اللجنة التسييرية بنادي النصر موافقتها بشكل رسمي على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في دوري أبطال أفريقيا للموسم المقبل.

وسيكون إلى جانب النصر في هذه المشاركة جاره الأهلي بنغازي، بينما سيمثل ليبيا في كأس الكونفدرالية الأفريقية كل من الأهلي طرابلس والاتحاد ورشح اتحاد الكرة فريقا المدينة والهلال للبطولة العربية للأندية

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