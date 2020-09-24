الهوني يساهم في تأهل الترجي إلى نهائي كأس تونس

تأهل اللاعب الدولي الليبي حمدو الهوني رفقة فريقه الترجي لنهائي كأس الحبيب بورقيبة عقب تجاوزهم هلال الشابة بثنائية نظيفة في الدور نصف النهائي.

وافتتح لاعب وسط الترجي الإيفواري فوسياني كوليبالي النتيجة في الدقيقة العاشرة قبل أن يضيف الجزائري إلياس الشتي الهدف الثاني قبل انتهاء الشوط الأول.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني ليعبر الترجي إلى نهائي الكأس والذي سيدور يوم الأحد المقبل على ملعب مصطفى بن جنات إذ سيواجه الترجي الاتحاد المنستيري في محاولة لرفاق الهوني لحصد لقب جديد وللهيمنة على الألقاب المحلية عقب تتويجهم بلقب الدوري والسوبر التونسي.

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