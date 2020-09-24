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“الصبو” و”رزق” يتأهلان مع المنستيري لنهائي كأس تونس

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمن فريق اللاعبين الليبيين المعتصم صبو وطلحة رزق التأهل إلى نهائي كأس الحبيب بورقيبة مع فريقهم الاتحاد المنستيري على حساب الصفاقسي في مباراة ماراثونية، حيث شارك المعتصم الصبو أساسيا في المباراة بينما دخل طلحة رزق في الشوط الثاني.

وانتهت المباراة على نتيجة التعادل السلبي مع أفضلية للاتحاد المنسيتري الذي استغل النقص العددي للصفاقسي عقب إقصاء الظهير محمد بن علي، لتمتد المباراة إلى أشواط إضافية.

وفي الدقيقة المئة وثمانية نفذ إلياس الجلاصي كرة ثابتة ليسكنها فهمي بن رمضان شباك النادي الصفاقسي ويتأهل بالتالي الاتحاد المنستيري لمواجهة الترجي في الكأس يوم الأحد المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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