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الأهلي بنغازي يعزز صفوفه بحامد الثلبة

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل إدارة الأهلي بنغازي تدعيم صفوف الفريق الأول بعدد من اللاعبين المحليين إذ تعاقدت أمس مع حامد الثلبة في صفقة انتقال حر، حيث انتهى عقد الثلبة مع نادي النصر لينتقل إلى الأهلي بنغازي في صفقة انتقال حر.

ولم تعلن إدارة الأهلي عن مدة العقد مع المدافع الجديد، وتعتبر هذه الصفقة الثالثة لفريق المشوار الطويل عقب عودة أحمد شلبي والتعاقد مع الظهير الأيسر جمعة العبار.

وتأتي هذه التعاقدات ضمن خطة الإدارة بقيادة خالد السعيطي لتدعيم الفريق الأول قبل خوض منافسات دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز في نسخته الجديدة فور انطلاقه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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