الأهلي بنغازي يعزز صفوفه بحامد الثلبة

تواصل إدارة الأهلي بنغازي تدعيم صفوف الفريق الأول بعدد من اللاعبين المحليين إذ تعاقدت أمس مع حامد الثلبة في صفقة انتقال حر، حيث انتهى عقد الثلبة مع نادي النصر لينتقل إلى الأهلي بنغازي في صفقة انتقال حر.

ولم تعلن إدارة الأهلي عن مدة العقد مع المدافع الجديد، وتعتبر هذه الصفقة الثالثة لفريق المشوار الطويل عقب عودة أحمد شلبي والتعاقد مع الظهير الأيسر جمعة العبار.

وتأتي هذه التعاقدات ضمن خطة الإدارة بقيادة خالد السعيطي لتدعيم الفريق الأول قبل خوض منافسات دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز في نسخته الجديدة فور انطلاقه.

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