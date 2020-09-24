“دي بور” يقود دفة الطواحين خلفاً لـ”كومان”

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين فرانك دي بور مدربا جديدا للمنتخب الأول لمدة عامين خلفا لرونالد كومان الذي غادر منتخب الطواحين قبل أسابيع إلى برشلونة.

وذكر الاتحاد بأن دي بور صاحب الخمسين عاما سيكون على رأس القيادة الفنية للمنتخب الأول منذ اللحظة وحتى نهاية مونديال 2022.

وخاض دي بور العديد من المحطات التدريبية أبرزها مع أياكس أمستردام وإنتر ميلانو إضافة إلى كريستال بالاس كما عمل كمدرب مساعد في المنتخب الهولندي في الفترة من 2008 حتى 2011..

وكان الاتحاد الهولندي لكرة القدم قد استعان بالمدرب دوايت لوديويجيس من أجل قيادة المنتخب بصورة مؤقتة خلال مواجهات دوري الأمم الأوروبية في الشهر الجاري، وسيقود المدرب الجديد منتخب الطواحين أمام المكسيك وديا قبل لقاء البوسنة وإيطاليا على التوالي بدوري الأمم الأوروبية.

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