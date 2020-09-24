“ضوء أخضر” لعودة الجمهور “جزئياً” إلى الملاعب الإيطالية

أعلن وزير الرياضة الإيطالي فيتشينزو سبادافورا الموافقة على عودة المشجعين إلى الملاعب الإيطالية بصورة جزئية .

وذكر سبادافورا أنه يجب الموافقة بالإجماع على بروتوكول فتح الملاعب تدريجيا من قبل السلطات في البلاد وذلك خلال جلسة للبرلمان الإيطالي.

وأشار الوزير إلى أن البروتوكول سيتم تقديمه إلى اللجنة الفنية العلمية لإعادة الجمهور تدريجيا وبصورة آمنة لجميع الفعاليات الرياضية وليس مباريات كرة القدم فقط، وإعطاء قوانين موحدة.

وكانت المسابقات الرياضية التي تقام في الهواء الطلق في إيطاليا قد سمح لها باستقبال ألف شخص من المشجعين وذلك عقب أشهر من عودة المنافسات بدون حضور الجمهور .

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