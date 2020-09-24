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“الشامخ القذافي” على بعد خطوة من الأهلي بنغازي

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد موقع ريميسا الرياضي أن نادي الأهلي بنغازي قد وصل لاتفاق نهائي بشأن ضم اللاعب الشاب الشامخ القذافي قادما من التعاون اجدابيا.

وأنهى مجلس إدارة الأهلي بنغازي اتفاقه مع مسئولي التعاون ومع اللاعب أيضا وتبقى التوقيع والإعلان الرسمي عن الصفقة، حيث يرغب فريق المشوار الطويل لتدعيم صفوفه استعدادا للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم.

ويعد الشامخ القذافي أحد أبرز اللاعبين المحليين ويتمتع بمهارات عالية تم على اثرها استدعائه لتمثيل المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة كان آخرها تحت قيادة المدرب جلال الدامجة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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