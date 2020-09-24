“الشامخ القذافي” على بعد خطوة من الأهلي بنغازي

أكد موقع ريميسا الرياضي أن نادي الأهلي بنغازي قد وصل لاتفاق نهائي بشأن ضم اللاعب الشاب الشامخ القذافي قادما من التعاون اجدابيا.

وأنهى مجلس إدارة الأهلي بنغازي اتفاقه مع مسئولي التعاون ومع اللاعب أيضا وتبقى التوقيع والإعلان الرسمي عن الصفقة، حيث يرغب فريق المشوار الطويل لتدعيم صفوفه استعدادا للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم.

ويعد الشامخ القذافي أحد أبرز اللاعبين المحليين ويتمتع بمهارات عالية تم على اثرها استدعائه لتمثيل المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة كان آخرها تحت قيادة المدرب جلال الدامجة.

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