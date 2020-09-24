أرسنال وتشيلسي يتأهلان إلى الدور الرابع في الكاراباو

تقرير 218

احتضن ملعب كينغ باور مواجهة ليستر سيتي مع ضيفه أرسنال في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وضربت مدافع أرسنال حصون ثعالب ليستر في عديد الفرص، الفريق اللندني كان هو المسيطر على أغلب أطوار الجزء الأول رغم غياب نجوم الفريق الأساسيين، فيما حاول جيمس ماديسون التسديد من بعيد في أخطر فرص الشوط الأول.

في الشوط الثاني افتتح الغانارز أول أهداف المباراة في الدقيقة 57 عبر مدافع ليستر كريستيان فوتشس بالخطأ في مرماه، وانتظر أرسنال حتى الدقيقة الأخيرة لينهي الواعد إيدي نكيتياه الثنائية ضامنا لفريقه العبور إلى الدور الرابع.

واستضاف الفريق اللندني الآخر تشيلسي وبعد السقوط أمام ليفربول في البريمرليغ على ملعبه ستامفورد بريدج ضيفه بارنسلي.

ولم يمهل البلوز الفريق المغمور سوى 19 دقيقة افتتح خلالها المهاجم تامي إبراهيم التسجيل، وعزز الوافد الألماني كاي هافريتز النتيجة بالهدف الثاني قبل أن يعزز روز باركلي النتيجة بالهدف الثالث مع انطلاق الشوط الثاني، وعاد هافريتز لإضافة هدفه الثاني والرابع للفريق اللندني، قبل أن يكمل الهاتريك بحلول الدقيقة 65، ومع وصول المباراة إلى دقائقها الأخيرة أكمل أوليفيه جيرو سداسية تشيلسي برأسية في الدقيقة 83، ليلتحق فريق المدرب فرانك لامبارد بالدور الرابع بكل سهولة

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