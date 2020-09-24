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النصر يفقد نجومه وبوزيد يطالب بتعجيل موعد الانتخابات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تكبّد النصر خسائر كبيرة في الآونة بعد فقدانه عددا كبيرا من زاده البشري في الفريق الأول لكرة القدم وهو الذي تنتظره مشاركة أفريقية في الفترة القادمة ممثلا لليبيا في دوري الأبطال.

فقد شد بلعم الرحال إلى الأهلي طرابلس في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، تبعه خالد مجدي للفريق ذاته وربيع اللافي بدوره قرر العودة إلى فريقه الأم.

كما قرر الكوري الرحيل واتجه للقانون وقام برفع قضية ضد ناديه للحصول على مستحقاته المالية والاستغناء من أجل الرحيل، بينما كانت آخر صفقة انتقال المدافع حامد الثلبة إلى صفوف الأهلي بنغازي.

ووسط كل هذه التخبطات، خرج مرشح رئاسة نادي النصر أسامة بوزيد في تصريحات صحفية عبر موقع ريميسا الرياضي مطالبا بالتعجيل في الانتخابات وضرورة موافقة اللجنة التسييرية الحالية على المشاركة الأفريقية وعدم الانسحاب، حيث يرى بوزيد أنه وقائمته قادرون على تصحيح الأمور وإيجاد الحلول للخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه النادي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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