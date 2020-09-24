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منتخبنا الوطني يلتقي التوغو وجزر القمر وديا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

تأكد رسميا أن منتخبنا الوطني لكرة القدم سيواجه منتخب التوغو وديا في الثامن من شهر أكتوبر القادم كما سيجري مباراة ودية ثانية بتونس خلال أيام الفيفا مع منتخب جزر القمر في الحادي عشر من شهر أكتوبر المقبل وتأتي هاتان المباراتان الوديتان ضمن المعسكر التدريبي لمنتخبنا بتونس استعدادا لمواجهة منتخب غينيا الاستوائيه ضمن منافسات تصفيات الكان 2021 .

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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