“البكباك” يطالب بعودة نشاط الكرة الطائرة في الفئات السنية

اتجه رئيس الاتحاد العام للكرة الطائرة عدنان البكباك لمخاطبة رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق بشير القنطري للسماح لهم بتنظيم مسابقات للفئات السنية.

وذكر البكباك في بيانه أن هذه الرغبة هي خطوة لدعم الفئات السنية في ليبيا لإخراجهم من الضغوطات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

كما طالب البكباك من خلال بيانه الهيئة العامة للشباب والرياضة بالوقوف مع اتحاده من الناحية المالية بغية دعم الأندية حتى تعود الأمور إلى نصابها فور عودة النشاط الرياضي وانحسار الجائحة.

وتعاني لعبة الكرة الطائرة الليبية إسوة بباقي الرياضات من التوقف الإجباري الذي حدث لها بعد اندلاع الحرب في العاصمة طرابلس كذلك تفشي فيروس كورونا

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