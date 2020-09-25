“طائرة السويحلي” تبدأ مشوار الاستعداد للاستحقاقات العربية والأفريقية

بدأ فريق السويحلي للكرة الطائرة تدريباته استعدادا للاستحقاقات القادمة تحت قيادة مدربه أحمد فرج ومساعده محمد بلعيد وبحضور غالبية لاعبيه.

ويستعد فريق السويحلي للمباراة الاستعراضية التي ستقام الجمعة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتأسيس النادي ولتمثيل ليبيا في المشاركات العربية والأفريقية مستقبلا.

وتوج السويحلي في وقت سابق بلقب الدوري الليبي في تسع مناسبات بينما حصل على كأس ليبيا في ثلاث مناسبات سابقة.

ويسعى فريق السويحلي للوصول إلى أقصى درجات الجاهزية قبل عودة منافسات الدوري في الفترة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية