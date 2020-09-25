قرار نهائي.. الهلال السعودي ينسحب من دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الهلال السعودي حامل نسخة العام الماضي يعتبر منسحبا من النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا .

وذكر الاتحاد الآسيوي أن إدارة الهلال أخفقت في تقديم اللائحة المطلوبة والمكونة من 13 لاعبا بحسب المادة الرابعة من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي من أجل خوض المواجهة أمام شباب أهلي دبي الإماراتي والتي كان من المقرر إقامتها مساء الأربعاء ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات .

وبحسب بيان الاتحاد الآسيوي فإن البطولة تسمح بتسجيل 35 لاعبا في كل نادي لكن الهلال قام بتسجيل 30 لاعبا فقط ومن بين هؤلاء سافر 27 لاعبا إلى الدوحة للمشاركة في المسابقة ومع إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا تقلص عدد اللاعبين إلى حد لا يسمح الاتحاد به.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية