اخبار الرياضة

قرار نهائي.. الهلال السعودي ينسحب من دوري أبطال آسيا

تم النشر منذُ 37 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الهلال السعودي حامل نسخة العام الماضي يعتبر منسحبا من النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا .

وذكر الاتحاد الآسيوي أن إدارة الهلال أخفقت في تقديم اللائحة المطلوبة والمكونة من 13 لاعبا بحسب المادة الرابعة من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي من أجل خوض المواجهة أمام شباب أهلي دبي الإماراتي والتي كان من المقرر إقامتها مساء الأربعاء ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات .

وبحسب بيان الاتحاد الآسيوي فإن البطولة تسمح بتسجيل 35 لاعبا في كل نادي لكن الهلال قام بتسجيل 30 لاعبا فقط ومن بين هؤلاء سافر 27 لاعبا إلى الدوحة للمشاركة في المسابقة ومع إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا تقلص عدد اللاعبين إلى حد لا يسمح الاتحاد به.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك