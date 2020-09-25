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قرار “تأديبي” يوقِف “دي ماريا” لـ4 مباريات بالدوري الفرنسي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت لجنة التأديب بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم إيقاف نجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا لأربع مباريات على خلفية مواجهة كلاسيكو الكرة الفرنسية.

وجاء قرار العقوبة بعدما قام دي ماريا بالبصق على الإسباني ألفارو غونزاليس لاعب مارسيليا في المواجهة التي أقيمت في الثالث عشر من سبتمبر الجاري.

وذكر نادي العاصمة الفرنسية أن عقوبة اللاعب الأرجنتيني ستدخل حيز التنفيذ منتصف الأسبوع المقبل ما يعني أن دي ماريا سيكون متاحا للفريق في مواجهة ريمس في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري، وبالتالي سيغيب عن مواجهات الدوري أمام كل من أنجيه وديجون ونيم ونانت على التوالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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