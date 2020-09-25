بايرن ميونيخ يكرس السيطرة الأوروبية في موسم كورونا

تقرير 218

وسط حضور قرابة 20 ألف متفرج بملعب بوشكاش أرينا في بودابست، تم عرض بطولات أوروبا إيذانا بافتتاح الموسم الأوروبي الجديد بمواجهة السوبر بين بايرن ميونيخ وإشبيلية.

وحصل عملاق بطولة الدوري الأوروبي إشبيلية ومنذ الدقيقة الحادية عشرة على ركلة جزاء بواسطة العائد إيفان راكيتيتش بعد عرقلة أمام مرمى نوير من قبل المدافع دافيد ألابا، ليفتتح الأرجنتيني أوكامبوس أهداف موقعة بودابست.

وتمكن العملاق البافاري من اختراق دفاعات الفريق الأندلسي عدة مرات فالأولى أخفق خلالها توماس مولر في التعامل معها، والقناص ليفاندوفسكي لم يتعامل مع الحارس ياسين بونو بأفضل طريقة، هذا الثنائي تعاون في الدقيقة الثالثة والثلاثين فمرر مولر لليفاندوفيسكي الذي هيأ الكرة أمام ليون غوريتسكا ليسجل التعادل.

ومع انطلاق الشوط الثاني حاول إشبيلية مباغتة البافاري بهجمات عكسية كانت إحداها عبر الهولندي دي يونغ لكنه وجد تألقا من الحارس مانويل نوير، تألق الحراس تواصل بعدما تصدى المغربي ياسين بونو لتسديدة سيرج غنابري قبل أن تعود لساني الذي اصطدم بالدفاع.

واختلفت محاولات البايرن طريقتها لكن الخطورة كانت هي العنوان بعد عمل جماعي لم يتعامل معه هداف الفريق ليفاندوفسكي بأفضل طريقة.

أما إشبيلية فوصل إلى مرمى بطل ألمانيا وأوروبا عبر يوسف النصيري بهجمة مرتدة في الدقائق الأخيرة تصدى لها جدار برلين مانويل نوير بكل اقتدار لتذهب المباراة للأشواط الإضافية والتي سجل خلالها البايرن هدف الفوز برأسية الإسباني خافي مارتينيز لينتهي السوبر على أنغام التتويج البافاري المتواصل وعدم الخسارة منذ ديسمبر الماضي ليحقق السوبر للمرة الثانية في تاريخه.

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