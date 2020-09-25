“ميلان” على بُعد خطوة من مجموعات اليوروباليغ

بلغ ميلان الدور النهائي المؤهل لدور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي بفوزه على ضيفه بودو جليمت النرويجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مواجهة شهدت غياب نجم الفريق زلاتان إبراهيموفيتش لإصابته بفيروس كورونا.

وتأخر الروسونيري في الدقيقة الخامسة عشرة عبر كاسبر جونكر، وعدّل التركي هاكان تشالهانوغلو ثنائية افتتحها في الدقيقة السادسة عشرة، ليضيف الواعد لورينزو كولومبو الهدف الثاني للميلان في الدقيقة الثانية والثلاثين.

وعاد تشالهانوغلو لإضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الخمسين، إلا أن الضيوف عدلوا النتيجة في الدقيقة الخامسة والخمسين عبر وينس بيتر هاوجي في الدقيقة الخامسة والخمسين، ليعبر الروسونيري للدوري الحاسم المؤهل لدور المجموعات من المسابقة الأوروبية.

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