“الاستثمار الرياضي”.. بارما يُكمل “المربع الأمريكي” في الكاتشيو

عقب إعلان “مجموعة نيوفو انيزيو” توصلها الأسبوع الماضي لاتفاق مع “مجموعة كراوس” الأمريكية على استحواذ الأخيرة على حصة مسيطرة على أسهم نادي بارما أصبحت الإستثمارات الأمريكية مكاناً واضحاً داخل أندية الدوري الإيطالي بواقع أربعة أندية.

وسيكون الاتفاق مع بارما بموجبه استحواذ كراوس الأمريكية على 90% من أسهم بارما كالتشيو فيما ستحافظ مجموعة رواد أعمال بارما “نيوفو انيزيو” على تسعة في المائة من أسهم النادي وستبقى واحد في المائة من الأسهم بحوزة “بارما بارتيسبازيوني كالسيستيتشي” وهي شركة تخول لمشجعي الفريق حمل أسهم في النادي.

وتقع تحت مجموعة كراوس الأمريكية برئاسة كايلي كراوس مجموعة من الشركات التي تنشط في الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وتعمل في عديد المجالات المختلفة كالخدمات اللوجستية والضيافة والعقارات والزراعة والتجزئة إضافة إلى الرياضة.

وكان نادي بارما قد واجه أزمة مالية خانقة قبل خمسة أعوام تسببت بإفلاسه وهبوطه إلى الدرجة الرابعة وفقدان اسمه المسجل رسمياً، ما جعل مجموعة من رواد الأعمال الإيطاليين “نيوفو انيزيو” للاستحواذ على النادي وإطلاق الاسم الجديد “بارما كالتشيو 1913” في إشارة لسنة تأسيسه كما حققوا المبتغى في السنوات الأولى من المشروع الجديد بعدما عاد الفريق إلى مصاف الدرجة الأولى خلال 3 أعوام.

وكشفت مصادر صحفية إيطالية أن صفقة الاستحواذ على 90% من أسهم النادي بقرابة 90 مليون يورو، وخلال السنة المالية 2018-2019 بلغت إيرادات نادي بارما 52.1 مليون يورو فيما خسر 9.4 مليون يورو.

ويعد بارما رابع الأندية الإيطالية التي تستحوذ عليها مستثمرين أمريكيين بعد ميلان وروما وفيورنتينا كما أصبح سادس الأندية بملكية أجنبية في ملاعب السيريا آ كما تستحوذ مجموعة صينية على إنتر ميلانو وشركات كندية على بولونيا

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