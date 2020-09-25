مؤقتاً.. صلاح عبدالدايم يتسلم رئاسة تسييرية النصر

أصدر رئيس اللجنة التسييرية بنادي النصر عزالدين الوكواك قرارا يقضي بتكليف نائبه صلاح عبد الدائم بمهام الرئاسة في الفترة الحالية إلى حين عودته من فترة الإجازة.

وسيكون عبدالدائم مكلفاً في الفترة الحالية بتسيير أمور النادي ومن ضمنها إعداد الفريق الأول للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بنسخته الجديدة والتي ستنطلق في أواخر شهر نوفمبر القادم.

وكان فريق النصر قد فقد خلال الأيام القليلة العديد من الأسماء البارزة في تشكيلته وفي مقدمتها عبدالله بلعم وخالد مجدي وحامد الثلبة عقب انتهاء عقودهم وانتقالهم لأندية الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في صفقات انتقال حر.

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