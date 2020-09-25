اخبار الرياضة

مؤقتاً.. صلاح عبدالدايم يتسلم رئاسة تسييرية النصر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس اللجنة التسييرية بنادي النصر عزالدين الوكواك قرارا يقضي بتكليف نائبه صلاح عبد الدائم بمهام الرئاسة في الفترة الحالية إلى حين عودته من فترة الإجازة.

وسيكون عبدالدائم مكلفاً في الفترة الحالية بتسيير أمور النادي ومن ضمنها إعداد الفريق الأول للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بنسخته الجديدة والتي ستنطلق في أواخر شهر نوفمبر القادم.

وكان فريق النصر قد فقد خلال الأيام القليلة العديد من الأسماء البارزة في تشكيلته وفي مقدمتها عبدالله بلعم وخالد مجدي وحامد الثلبة عقب انتهاء عقودهم وانتقالهم لأندية الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في صفقات انتقال حر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك