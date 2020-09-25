فرعي بنغازي لكرة القدم يدرس استئناف النشاط

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي بو فاخرة المشيطي في تصريح خاص لـ 218 أن الاتحاد يدرس فعليا عودة النشاط تدريجيا.

وأضاف المشيطي أن البداية ستكون بانطلاق مسابقات الفئات السنية، مشيرا إلى أن توقف النشاط أثر على نفسية الرياضيين الصغار وبالتالي، ما يستوجب استئنافه في أسرع وقت ممكن.

وقال المشيطي إن الاتحاد الفرعي سيتواصل مع لجنة مكافحة كورونا لأخذ التصريحات اللازمة لعودة النشاط كما أنهم سيتواصلون مع جميع الأندية للتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع التعليمات الصادرة عن لجنة مكافحة الوباء العالمي والاهتمام بإجراءات السلامة خلال فترة التدريبات والمباريات فور انطلاقها

واختتم ابوفاخرة تصريحاته بأن عودة منافسات الفئات السنية ستكون بداية حقيقية لعودة النشاط الرياضي في ليبيا بعد 7 أشهر من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

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