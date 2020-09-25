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مؤيد اللافي ينضم إلى الوداد المغربي

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انضم اللاعب الدولي الليبي مؤيد اللافي مساء أمس رسميا لصفوف الوداد البيضاوي المغربي في عقد يمتد لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

وأعلن اللافي انتقاله للفريق المغربي في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي عقب فسخ عقده مع اتحاد الجزائر الفترة الماضية، ومن جهته نشر رئيس نادي الوداد سعيد ناصيري فيديو رحب من خلاله بمؤيد اللافي متمنيا أن يقدم الإضافة المرجوة للفريق.

وكان اللافي محط اهتمام الترجي الرياضي التونسي لكن الصفقة تعثرت في الأمتار الأخيرة، عقب دخول الوداد المغربي على الخط، الذي كان سباقا في الحصول على توقيع النجم الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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