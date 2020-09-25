مؤيد اللافي ينضم إلى الوداد المغربي

انضم اللاعب الدولي الليبي مؤيد اللافي مساء أمس رسميا لصفوف الوداد البيضاوي المغربي في عقد يمتد لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

وأعلن اللافي انتقاله للفريق المغربي في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي عقب فسخ عقده مع اتحاد الجزائر الفترة الماضية، ومن جهته نشر رئيس نادي الوداد سعيد ناصيري فيديو رحب من خلاله بمؤيد اللافي متمنيا أن يقدم الإضافة المرجوة للفريق.

وكان اللافي محط اهتمام الترجي الرياضي التونسي لكن الصفقة تعثرت في الأمتار الأخيرة، عقب دخول الوداد المغربي على الخط، الذي كان سباقا في الحصول على توقيع النجم الليبي.

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