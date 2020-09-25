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اختتام دورة أساسيات الإعلام الرياضي في زوارة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت ظهر أمس في قاعة قصر الضيافة بمدينة زوارة دورة أساسيات الإعلام الرياضي التي أقامها وأشرف عليها مكتب الإعلام باللجنة الأولمبية الليبية.

وحضر حفل اختتام الدورة الدكتور جمال الزروق رئيس اللجنة والدكتور إدريس الطويني عميد بلدية زوارة المكلف وعدد من الشخصيات الرياضية في المنطقة،

وحاضر في الدورة أبرز المتخصصين في مجال الإعلام وتم خلالها تناول أساسيات التحرير الصحفي وطرق التواصل وعددا من المواضيع المهمة التي ستسهم في تطوير الإعلام الرياضي في ليبيا

ولن تتوقف سلسلة الدورات التدريبية التي أطلقتها اللجنة الاولمبية والتي بدأت من المنطقة الشرقية ووصلت إلى زوارة وستتواصل في عدد من المدن الليبية بعد أن وضعت اللجنة على عاتقها الاهتمام وتطوير الإعلام الرياضي في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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