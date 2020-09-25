ليفربول والسيتي يجتازان أولى مطبات مسابقة “كاراباو”

تقرير 218

اكتسح ليفربول مضيفه لينكولن سيتي بـ 7 أهداف مقابل هدفين ليضمن تأهله إلى الدور الرابع من منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة “كاراباو” .

وسجل لليفربول كل من السويسري شيردان شاكيري من ضربة حرة مباشرة، وسجل تاكومي مينامينو هدفين وكورتيس جونز هدفين قبل أن يقلص أديتايو إيدون الفارق للينكولن ويعود الريدز لإضافة الهدف السادس عبر ماركو جورجيتش ويسجل أصحاب الأرض الهدف الثاني قبل أن يختتم البلجيكي أوريغي السباعية في الدقيقة الأخيرة .

من جانبه تأهل حامل اللقب مانشستر سيتي إلى الدور ذاته بفوزه على بورنموث بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الاتحاد .

وتقدم السيتزن بهدف الواهد ليام ديلاب في الدقيقة 18، وعدل سام سوريدج النتيجة لبورنموث في الدقيقة 22، إلا أن المتألق فيل فودين أحرز هدف الفوز للسيتي في الدقيقة 75 ليلتحق السماوي بركب المتأهلين إلى الدور الرابع من المسابقة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية