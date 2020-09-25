وديا.. المنتخب الوطني يستعد لمواجهتي التوغو وجزر القمر

أعلن اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وبعد طول انتظار عن أسماء المنتخبات التي سيلتقيها المنتخب الأول وديا شهر أكتوبر القادم ضمن استعداداته للجولتين الثالثة والرابعة من منافسات بطولة أمم أفريقيا.

وستكون المباراة الودية الأولى في الثامن من أكتوبر القادم أمام منتخب التوغو أما الثانية فستكون أمام منتخب جزر القمر في 11 من أكتوبر أيضا.

وستكون هذه المباريات الودية فرصة للمدرب علي المرجيني وطاقمه للوقوف على جاهزية المنتخب قبل الاستحقاق الرسمي الذي سيكون في نوفمبر حيث خسر المنتخب سابقا في الجولة الاولى أمام نظيره التونسي بأربعة أهداف وتفوق في الثانية على حساب تنزانيا بهدفين مقابل هدف ويمتلك 3 نقاط في جعبته.

ولم يغادر حتى الآن المنتخب الوطني إلى تونس لبداية الاستعدادات هناك حيث يلقي فيروس كورونا وإصاباته المتكررة بظلاله على تحضيرات الفرسان.

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