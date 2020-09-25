سلة المرسى التونسي تجدد رغبتها في ضم الفقي

راسل نادي مستقبل المرسى التونسي لكرة السلة إدارة نادي النصر بشأن تمديد إعارة اللاعب عبد اللطيف الفقي لموسم جديد.

واكتملت إعارة الفقي شهر أبريل الماضي، وقدم مستويات نالت إعجاب الفريق التونسي الذي قرر التعاقد معه لموسم جديد.

ويواجه الفقي صعوبة في الانتقال إلى تونس بالمرحلة الحالية بسبب إغلاق المجال الجوي، ويسعى اللاعب جاهدا لكي يلتحق بصفوف الفريق في الفترة القليلة القادمة.

وتوقف نشاط كرة السلة في ليبيا منذ حوالي عام ونصف ما دفع عددا كبيرا من اللاعبين الليبيين للاحتراف في الخارج وخاصة بدول الجوار.

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