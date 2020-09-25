غودين يخوض تجربة جديدة في الكالتشيو

تعاقد كالياري مع المدافع الأوروغواياني دييغو غودين قادما من إنتر ميلانو بعقد لمدة ثلاث سنوات ليخوض تجربة جديدة في الملاعب الإيطالية .

وذكر كالياري في بيانه بأن مدافع الإنتر أتفق للإنضمام لمدة 3 سنوات قادمة تربطه مع كالياري وذلك بعدما قضى موسما واحدا في جوسيبي مياتزا قادما من أتلتيكو مدريد .

ولم يذكر كالياري قيمة عقد المدافع الأوروغواياني المخضرم صاحب الـ 34 عاما إلا أن تقارير صحفية إيطالية أشارت إلى أن راتب اللاعب قد يصل إلى 5 ملايين يورو.

وتعرض المدافع الأوروغواياني لعدة إصابات خلال الموسم الماضي مع إنتر ميلانو كما أن المدرب أنطونيو كونتي إعتمد عليه في عدة مباريات كبرى إلى جانب السلوفاكي ميلان سكرينيار والهولندي ستيفان دي فري .

وكان غودين أحد أعمدة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مع أتلتيكو مدريد الذي توج بلقب الدوري الإسباني عام 2014 كما حقق مركز الوصيف.

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