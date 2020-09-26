“بوتاس” يحقق “أسرع زمن” في تجارب جائزة روسيا الكبرى

سجل سائق مرسيدس، فالتيري بوتاس، أفضل زمن في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة روسيا الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات “الفورمولا1”.

وحقق “بوتاس” أسرع زمن للفة مسجلاً دقيقة واحدة وأربعة وثلاثين ثانية وتسعمائة وثلاثة وعشرين جزءًا من الثانية، بينما حلّ سائق فريق رينو دانييل ريتشاردو في مركز الوصافة بفارق نصف ثانية عن “بوتاس”.

وجاء سائق فريق ريد بول، ماكس فيرستابن، في المرتبة الثالثة ، أما بطل العالم لويس هاميلتون فقد حلّ في المركز الـ 19 قبل الأخير .

ويحتل “هاميلتون” الصدارة في الترتيب العام بفارق 55 نقطة حيث يتطلع خلال السباق الحالي لمعادلة رقم الأسطورة مايكل شوماخر في عدد مرات التتويج بالسباقات وحصد بطولة العالم للمرة السابعة في مسيرته.

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