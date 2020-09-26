سواريز ينتقل رسمياً إلى أتلتيكو مدريد

تعاقد أتلتيكو مدريد مع المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز قادماً من برشلونة بعقد يمتد لمدة موسمين

ووقع سواريز العقد بملعب واندا ميتروبوليتانو عقب اجتيازه الفحص الطبي في عيادة جامعة نافارا وألتقط الصور التذكارية الأولية رفقة رئيس النادي إنريكي سيريزو.

ولم يكشف الروخي بلانكوس عن قيمة الصفقة أو راتب سواريز الحالي لكن تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى أن برشلونة سيتحصل على ست ملايين يورو كمتغيرات فيما من المنتظر أن يتحصل المهاجم الأوروغواياني على راتب يصل إلى سبعة ملايين ونصف المليون يورو في الموسم .

وغادر سواريز فريقه السابق برشلونة عقب استبعاد المدرب الجديد رونالد كومان للاعب الأوروغواياني لحسابات الموسم الجديد إلى جانب عدد من اللاعبين الآخرين.

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