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سواريز ينتقل رسمياً إلى أتلتيكو مدريد

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد أتلتيكو مدريد مع المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز قادماً من برشلونة بعقد يمتد لمدة موسمين

ووقع سواريز العقد بملعب واندا ميتروبوليتانو عقب اجتيازه الفحص الطبي في عيادة جامعة نافارا وألتقط الصور التذكارية الأولية رفقة رئيس النادي إنريكي سيريزو.

ولم يكشف الروخي بلانكوس عن قيمة الصفقة أو راتب سواريز الحالي لكن تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى أن برشلونة سيتحصل على ست ملايين يورو كمتغيرات فيما من المنتظر أن يتحصل المهاجم الأوروغواياني على راتب يصل إلى سبعة ملايين ونصف المليون يورو في الموسم .

وغادر سواريز فريقه السابق برشلونة عقب استبعاد المدرب الجديد رونالد كومان للاعب الأوروغواياني لحسابات الموسم الجديد إلى جانب عدد من اللاعبين الآخرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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