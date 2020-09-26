“الإنتر” يستهل الموسم بمواجهة “فيورنتينا” في “المياتزا”

تقرير 218

يخوض فريق “الإنتر” أولى مواجهاته الرسمية أمام فريق “فيورنتينا” خلال الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، وسط آمال كبرى لانطلاق الموسم بأفضل طريقة ممكنة في سعيه للمنافسة على لقب “الأسكوديتو” .

ويمنّي جمهور “النيراتزوري”، رغم أنه لن يكون حاضرًا في جوزيبي مياتزا بسبب الإغلاق العام على الملاعب، نفسه بأن تكون نسخة الموسم الحالي أفضل من الماضي رغم إنهاء الموسم بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب يوفنتوس

ويترقب الجمهور مدى قدرة أنطونيو كونتي على تحقيق الجاهزية الكاملة للاعبين وحصد النقاط بصورة مبكرة في الموسم بعد استقدامه العديد من اللاعبين مثل “أشرف حكيمي وأرتورو فيدال وألكسندر كولاروف” مع عودة المعارين “إيفان بيريسيتش ورادجا نايغولان” .

وعلى الجانب الآخر، سيكون “فيورنتينا” مطالبًا بمتابعة البداية القوية بعد فوزه في أولى مبارياته أمام تورينو بهدف دون رد معتمدًا على نجميه “فيديريكو كييزا وغايتانو كاستروفيلي”، بقيادة المدرب جوسيبي ياكيني الذي يسعى لتأكيد خبرته في الملاعب الإيطالية.

وسيطلق “النيراتزوري” حملته نحو التتويج الغائب منذ ألفين وعشرة، حلم مشروع لأبناء المدرب أنطونيو كونتي الذي يمتلك مجموعة تعد من بين الأقوى في إيطاليا؛ لكن هذا الحلم لن يكتمل إلا ببداية قوية من خلال النتيجة والأداء أمام “فيورنتينا” والمواجهات الكبرى في بداية المشوار.

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