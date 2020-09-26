“موراتا” عن عودته لـ”يوفنتوس”: في المكان والوقت المُناسب

أبدى المهاجم ألفارو موراتا، سعادته بالعودة إلى صفوف “السيدة العجوز” خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبًا جديدًا لـ”يوفنتوس” الذي لعب خلاله موسمين سابقين .

وقال ألفارو موراتا: المدرب أندريا بيرلو يمتلك عدة مزايا في الموسم الحالي ويعد قريبًا جدًا من اللاعبين.

وأشار المهاجم الإسباني إلى أنه في غاية السعادة بعودته إلى “تورينو”.

وأضاف: “يوفنتوس” يمتلك مجموعة رائعة وكما قلت سابقًا سننافس على كل الأصعدة، وربما كان هناك بعض التراجع في مسيرتي الاحترافية ولكن كما قلت أنا هنا في المكان المناسب وفي اللحظة المناسبة، أنا أعرف كيف أتجنب تكرار بعض المواقف القديمة.

وبخصوص المدرب أندريا بيرلو، قال “موراتا”: بالنسبة لـ”بيرلو”، فلقد شعرت بسعادة كبيرة عند استلامه المهام الجديدة في “يوفنتوس”، وكنت قد خمنت بأنه سيكون مدربًا في وقت قريب لأنه يحب كرة القدم كثيرًا، خلال حصتين تدريبيتين أثار إعجابي يمكنه التحكم في اللاعبين، ولديه أفكار مختلفة مع كل هذه المزايا من المنتظر تحقيق نتائج إيجابية.

وقد انضم “موراتا” إلى “يوفنتوس” قادمًا من “أتلتيكو مدريد” بموجب عقد يمتد لموسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء الموسم المقبل مقابل 35 مليون يورو.

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