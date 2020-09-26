“الزوي” يعود إلى الأردن للالتحاق بصفوف “الفيصلي”

عاد المهاجم الدولي الليبي، أكرم الزوي، إلى الأردن ليلة أمس، للالتحاق بصفوف فريقه الفيصلي عقب فترة طويلة من الغياب بسبب تفشي الفيروس.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الفيصلي صورة لـ”الزوي” في مطار الملكة علياء أثناء وصوله للعاصمة عمان قادما من ليبيا عبر تركيا.

وأكدت الصفحة الرسمية أن اللاعب سيجري جميع الفحوصات اللازمة وسيقضي فترة الحجر الصحي في المنزل والتي ستتواصل لمدة 7 أيام وفقا لما ينص عليه قانون الدفاع الأردني ومن ثم سيلتحق بتدريبات الفريق الذي ينافس في الدوري الأردني.

وكان “الزوي” قد التحق في الفيصلي في شهر فبراير الماضي لكنه عاد إلى ليبيا في شهر مارس عقب توقف النشاط إثر تفشي الفيروس ومع إغلاق المطارات لم يتمكن المهاجم الدولي من العودة سابقًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية