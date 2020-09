تعثر جديد للدولي الليبي المعتصم المصراتي مع “سبورتينغ براغا”

واصل فريق اللاعب الدولي الليبي المعتصم المصراتي “سبورتينغ براغا” تعثره في الدوري البرتغالي بعد أن تعرض للخسارة للمرة الثانية على التوالي، حيث خسر “براغا” مباراته الثانية في الدوري على حساب “سانتا كلارا” بهدف دون رد.

وشهدت المباراة مشاركة المعتصم المصراتي كأساسي قبل أن يتم استبداله في الدقيقة السادسة والأربعين، حيث تمكن “سانتا كلارا” من افتتاح النتيجة مبكرا وتحديدا منذ الدقيقة الخامسة عن طريق “تياغو سانتانا”، لتنتهي المباراة بهدف دون رد.

ورفع “سانتا كلارا” بهذا الفوز رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب جدول الدوري البرتغالي، بينما يحتل “سبورتينغ براغا” المركز الـ17 بدون نقاط، بعد خسارة مباراته في الجولة الافتتاحية أمام “بورتو” بنتيجة 1-3.

