“المرجيني” يختار قائمة المحترفين لمعسكر “الفرسان” في تونس

اختار مدرب المنتخب الوطني، علي المرجيني، قائمة اللاعبين المحترفين التي ستنضمّ إلى معسكر المنتخب الذي ينطلق في تونس الأيام المقبلة.

وضمّت القائمة “لاعب الترجي التونسي حمدو الهوني، لاعب الرفاع البحريني محمد صولة، لاعبي الاتحاد المنستيري طلحة رزق والمعتصم صبو، لاعب الرجاء المغربي سند الورفلي، لاعب الاتحاد السكندري أنيس سلتو إضافة إلى بدر حسن لاعب الباطن السعودي، مفتاح طقطق لاعب المصري البورسعيدي، محمد الترهوني لاعب سموحة، وعلي معتوق لاعب الملعب التونسي”.

وتضمنت قائمة المحترفين لاعب “سبورتينغ براغا” المعتصم المصراتي، لاعب العربي الكويتي السنوسي الهادي، لاعب الوداد المغربي مؤيد اللافي، لاعب النجم الساحلي مهند عيسى.

ويعد أحمد بن علي لاعب “كروتوني” الإيطالي أبرز الغائبين بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه.

وسيبدأ المنتخب التحضيرات الفعلية لمواجهتيْ غينيا الاستوائية في تصفيات الكان.

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