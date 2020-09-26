طه الشريف يودّع التحدي ويقترب من الأهلي بنغازي

يقترب لاعب فريق التحدي الشاب طه الشريف من الالتحاق بنادي الأهلي بنغازي لتدعيم صفوفه قبل خوض منافسات دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

ونشر طه الشريف مساء أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة ودّع من خلالها ناديه السابق وتمنى التوفيق لجميع زملائه الإداريين والفنيين واللاعبين، كما تمنى التوفيق لهذه المؤسسة العريقة.

وكان نادي التحدي قد أعلم في عام 2018 عن تجديد عقد اللاعب الشاب لموسمين لينتهي بالتالي هذا العام، وحسب موقع “ريميسا”، فإن إدارة الأهلي بنغازي قد توصلت لاتفاق رسمي مع طه الشريف بأن ينتقل اللاعب إلى صفوف المشوار الطويل خلال الساعات المقبلة

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