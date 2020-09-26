“اختبار صعب” ينتظر ريال مدريد في ملعب بيتيس

يرحل ريال مدريد إلى ملعب بينتو فيامارين لمواجهة ريال بيتيس في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني بعد التعادل خارج أرضه أمام ريال سوسيداد في الأسبوع الماضي.

ويطمح الميرينغي لتحقيق فوزه الأول عقب تأجيل مباراته في الأسبوع الأول والعودة بنقطة واحدة من إقليم الباسك بمواجهة سوسيداد، في الجانب المقابل يدخل ريال بيتيس بقيادة مدربه التشيلي مانويل بيلغريني بأريحية لمواجهة الريال بعد تحقيقه العلامة الكاملة في المواجهتين الماضيتين أمام كل من ألافيس وبلد الوليد حيث لم يتلق أي هدف في مرماه حتى الآن .

وسيوجد في تشكيلة الفريق الملكي كل من إيسكو ولوكاس فاسكيز عقب غيابها بعد الإصابة ومن المتوقع أن يدخل زين الدين زيدان كل من المهاجمين لوكا يوفيتش وبورخا مايورال في الشوط الثاني.

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