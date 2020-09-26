بوزيد ينسحب من انتخابات نادي النصر

أعلن أسامة بوزيد عبر صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك”، قراره الانسحاب من انتخابات نادي النصر المقررة في الأيام المقبلة

وتعتبر قائمة بوزيد القائمة الوحيدة المرشحة لقيادة النادي والتي ضمت كلا من الرئيس السابق للنصر يوسف جميل وناجي العريبي في منصب النائب، وعضوية كل من ناجي بوشناف وأحمد قادربوه ومحمد رجب ونوري الزليتني وشكري قرقوم وطارق الشريف.

وجاء قرار انسحاب بوزيد بعد التشاور مع أبناء عمومته حسب ما نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكان قد سبقه لهذا القرار رئيس اللجنة التسييرية عز الدين الوكواك والذي قرر الانسحاب لظروف خاصة.

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