مانشستر يونايتد يحقق انتصاراً مثيراً على برايتون

حقق مانشستر يونايتد أول 3 نقاط له في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه الصعب على مضيفه برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين والتي أقيمت على ملعب فالمر في أفتتاح الجولة الثالثة من البريمرليغ .

وافتتح نيال موباي أهداف برايتون في الدقيقة 40، وبعد ثلاث دقائق سجل لويك دانك هدف التعادل لليونايتد بالخطأ في مرمى فريقه برايتون، وأضاف المهاجم ماركوس راشفورد الهدف الثاني للمانيو بعد مجهود فردي في الدقيقة 55، وعدل برايتون النتيجة في الوقت بدل الضائع برأسية سولومون مارش، إلا أن برونو فيرنانديز حقق الانتصار لمانشستر يونايتد من علامة الجزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبذلك حصد الشياطين الحمر النقاط الكاملة للمباراة بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس على ملعب أولد ترافورد.

