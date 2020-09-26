يوفنتوس يعلن إعارة بليجريني إلى جنوى

أعلن يوفنتوس إعارة ظهيره الأيسر لوكا بليجريني إلى صفوف جنوى، بناء على رغبة المدرب اندريا بيرلو، وذلك لكسب خبرة إضافية خلال الموسم.

وذكر نادي “السيدة العجوز” في بيان رسمي، أن بيليجريني انضم إلى جنوى على سبيل الإعارة لموسم واحد بناء على الاتفاق بين إدارة الناديين.

وخاض بليجريني العديد من المباريات الودية في الفترة الإعدادية للموسم الجاري لكن المدرب بيرلو استبعده في المواجهة الأولى للفريق بالدوري الإيطالي أمام سامبدوريا رغم غياب الظهير البرازيلي أليكس ساندرو بسبب الإصابة.

وأعار يوفنتوس لاعبه الشاب الموسم الماضي إلى كالياري، حيث قدم موسماً جيداً وساهم مع الفريق في العديد من الأهداف إضافة إلى تألقه في الجانب الدفاعي.

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