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الأكاديمية الأولمبية وكلية التربية البدنية بجامعة بنغازي تكرمان السباحين حماد الفلاح وعزالدين قطاط  

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 26 سبتمبر 2020 (وال)-كرّمت الأكاديمية الأولمبية فرع المنطقة الشرقية، وكلية التربية البدنية في جامعة بنغازي، السباحين حماد الفلاح وعزالدين قطاط، اللذان نجحا في سباق العبور من بنغازي إلى قمينس بمسافة قدرت بحوالي 50 كيلومتر في الفترة الماضية.

هذا وجاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الإدارية للأكاديمية الأولمبية فرع المنطقة الشرقية، الأول لبحث تسخير كافة إمكانيات كلية التربية البدنية في جامعة بنغازي في خدمة فرع الأكاديمية.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر كلية التربية البدنية، بحضور عميد كلية التربية البدنية الدكتور يحي لملوم، مناقشة جدول الأعمال المتضمنة؛ مراجعة ما تم الوصول إليه في الاجتماع التمهيدي، ملامح الخطة قصيرة الأجل وملامح الخطة طويلة الأجل. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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