أتالانتا يبدأ موسمه بالدوري الإيطالي بأفضل طريقة

استهل أتالانتا مشواره في الدوري الإيطالي بانتصار على مضيفه تورينو بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية على ملعب أولمبيكو دي تورينو.

وتقدم تورينو في الدقيقة 11 عبر نجمه وهدافه أندريا بيلوتي، وعدل الأرجنتيني أليخاندرو غوميز النتيجة لأتالانتا في الدقيقة 13، وعزز الكولومبي لويس موريل النتيجة للضيوف في الدقيقة 11 بعد تمريرة من غوميز، وأضاف هانز هاتيبور الهدف الثالث لأبناء بيرغامو في الدقيقة 42، لكن بيلوتي عاد ليسجل هدفه الثاني ويقلص الفارق لتورينو بعدها بدقيقة واحدة، وأضاف الهولندي مارتن دي رون الهدف الرابع لأتالانتا في الدقيقة 54.

وبذلك حقق أتالانتا أول ثلاث نقاط له في الموسم بعد تأجيل مباراته في الجولة الأولى أمام لاتسيو على ملعبه في بيرغامو فيما فقد تورينو مباراته الثانية على التوالي بعد الخسارة أمام فيورنتينا.

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