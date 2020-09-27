راموس يقود ريال مدريد لتحقيق فوزه الأول في الليغا على بيتيس

حقق ريال مدريد انتصاره الأول في الليغا هذا الموسم بفوزه على مضيفه ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وافتتح الميرينغي أول أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة عشرة عبر لاعب وسطه فيديريكو فالفيردي مستغلاً عرضية بنزيما، وعدّل بيتيس النتيجة برأسية من الجزائري عيسى ماندي في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

وبعد دقيقتين أضاف ويليام كارفاليو الهدف الثاني، وعاد الريال لتسجيل التعادل بواسطة لاعب بيتيس ايمرسون، وفي الدقيقة الثالثة والثمانين أضاف قائد الميرينغي سيرجيو راموس الهدف الثالث من علامة الجزاء.

وحقق الريال بهذه النتيجة فوزه الأول بعد التعادل في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد ليصل للنقطة الرابعة، فيما خسر بيتيس مباراته الأولى في الموسم بعد فوزين متتاليين.

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