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البلوز يحصدون تعادلا صعبا أمام وست بروميتش

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد تشيلسي بتعادل صعب من ملعب مضيفه وست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف لمثلها في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاجأ أصحاب الأرض وست بروميتش تشيلسي بثلاثة أهداف في الشوط الأول عبر كالوم روبنسون في الدقيقتين الرابعة والخامسة والعشرين، وعزز كايل بارتلي النتيجة في الدقيقة السابعة والعشرين.

وفي الشوط الثاني قلص مايسون مونت النتيجة بتسديدة قوية في الدقيقة الخامسة والخمسين، وأضاف كالوم هودسون أودوي الهدف الثاني بعد عمل جماعي، قبل أن يختتم تامي أبراهام الثلاثية محققاً التعادل للبلوز في الوقت بدل الضائع ليرفع تشيلسي رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس مؤقتا فيما حصد وست بروميتش أول نقطة له في الموسم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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