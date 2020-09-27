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إيفرتون يواصل انطلاقته القوية في البريمرليغ

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق إيفرتون فوزه الثالث على التوالي في البريمرليغ بفوزه على مضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة على ملعب سيلهيرست بارك.

وتقدم دومينيك كالفيرت ليوين بهدف لإيفرتون بعد مرور عشر دقائق، وأدرك شيخو كوياتي التعادل للفريق اللندني في الدقيقة السادسة والعشرين، إلا أن البرازيلي ريتشارليسون حسم المواجهة من علامة الجزاء في الدقيقة الأربعين ليحقق التوفيز الفوز الثالث على التوالي.

ورفع أبناء المدرب كارلو أنشيلوتي رصيدهم إلى تسع نقاط في الصدارة فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند ست نقاط في المرتبة الخامسة مؤقتا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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