إيفرتون يواصل انطلاقته القوية في البريمرليغ

حقق إيفرتون فوزه الثالث على التوالي في البريمرليغ بفوزه على مضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة على ملعب سيلهيرست بارك.

وتقدم دومينيك كالفيرت ليوين بهدف لإيفرتون بعد مرور عشر دقائق، وأدرك شيخو كوياتي التعادل للفريق اللندني في الدقيقة السادسة والعشرين، إلا أن البرازيلي ريتشارليسون حسم المواجهة من علامة الجزاء في الدقيقة الأربعين ليحقق التوفيز الفوز الثالث على التوالي.

ورفع أبناء المدرب كارلو أنشيلوتي رصيدهم إلى تسع نقاط في الصدارة فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند ست نقاط في المرتبة الخامسة مؤقتا.

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