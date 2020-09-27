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تجارب جائزة روسيا تُقرّب “هاميلتون” من رقم “شوماخر”

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق سائق مرسيدس لويس هاميلتون أفضل زمن في التجارب الحرة الثالثة لجائزة روسيا الكبرى على حلبة سوتشي ضمن بطولة العالم لسباقات السيارات.

وسجل هاميلتون دقيقة واحدة وثلاثة وثلاثين ثانية ومئتين وتسعة وسبعين جزءا من الثانية متقدما على زميله فالتيري بوتاس الذي تأخر بفارق سبعمائة وستة وسبعين جزءا من الثانية بعدما تصدر التجارب الحرة الأولى والثانية فيما جاء كارلوس ساينث في المركز الثالث.

ويطمح هاميلتون للتتويج بالسباق الروسي ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر بتحقيقه الانتصار واحدا وتسعين مرة في مسيرته بسباقات الفورمولا1 .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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