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بسبب كورونا.. بوشناف يغيب عن فريقه أمام الرجاء البيضاوي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر المحترف الليبي في صفوف سريع وادي زم المغربي المعتصم بوشناف في تصريحاته لموقع ريميسا الرياضي أنه لم يتعافَ بشكل كامل من فيروس كورونا وبالتالي سيغيب عن مباراة فريقه أمام الرجاء البيضاوي.

وقال بوشناف إنه سيخضع للفحوصات النهائية خلال اليومين القادمين للتأكد من تعافيه بالكامل وبالتالي الالتحاق بتدريبات الفريق والعودة لخوض المباريات.

ويتواجد سريع وادي زم المغربي في المركز العاشر برصيد ثلاثين نقطة، وتفوق في مباراته الأخيرة على حساب حسنية أكادير ويسعى جاهدا لتحسين وضعيته في جدول الترتيب العام.

وانتقل بوشناف لنادي سريع وادي زم المغربي شهر يناير الماضي تحت إشراف وقيادة المدرب التونسي منير اشبيل الذي سبق أن قام بتدريبه رفقة نادي المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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