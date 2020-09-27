بسبب كورونا.. بوشناف يغيب عن فريقه أمام الرجاء البيضاوي

ذكر المحترف الليبي في صفوف سريع وادي زم المغربي المعتصم بوشناف في تصريحاته لموقع ريميسا الرياضي أنه لم يتعافَ بشكل كامل من فيروس كورونا وبالتالي سيغيب عن مباراة فريقه أمام الرجاء البيضاوي.

وقال بوشناف إنه سيخضع للفحوصات النهائية خلال اليومين القادمين للتأكد من تعافيه بالكامل وبالتالي الالتحاق بتدريبات الفريق والعودة لخوض المباريات.

ويتواجد سريع وادي زم المغربي في المركز العاشر برصيد ثلاثين نقطة، وتفوق في مباراته الأخيرة على حساب حسنية أكادير ويسعى جاهدا لتحسين وضعيته في جدول الترتيب العام.

وانتقل بوشناف لنادي سريع وادي زم المغربي شهر يناير الماضي تحت إشراف وقيادة المدرب التونسي منير اشبيل الذي سبق أن قام بتدريبه رفقة نادي المدينة.

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