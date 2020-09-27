ليفربول وصدامه مع آرسنال بالآنفيلد

ستكون منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز محتدمة الإثنين بصدام ناري يجمع بطل النسخة الماضية ليفربول بضيفه آرسنال الذي بدأ الموسم بقوة بحصده العلامة الكاملة في الجولتين الماضيتين.

ليفربول قد يفتقر لاثنين من أهم ركائزه, فوفقا لصحيفة “تليجراف” البريطانية فإن الحارس “أليسون بيكر” ولاعب الوسط “تياجو ألكانتارا” يعانيان من إصابات لم تحدد بعد وأن مدرب الريدز يورغن كلوب ينتظر الحصول على المزيد من التقييمات لحالة اللاعبين لكي يأخذ قراره النهائي بشأن مشاركتهما.

في المقابل مايزال عشاق الغانرز في انتظار ما ستسفر عنه تشكيلة المدرب الإسباني ميكل أرتيتا التي سيخوض بها اللقاء.

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